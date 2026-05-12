تقرير: الصراعات تتصدر قائمة الأسباب الرئيسية للنزوح داخليا حول العالم في العام الماضي

قال مركز رصد النزوح داخليا في جنيف في تقرير صدر اليوم الثلاثاء إن الصراعات والعنف تفوقا على الكوارث ليصبحا السببين الرئيسيين للنزوح داخليا حول العالم خلال العام الماضي.

وقد سجل المركز 2ر32 مليون حالة نزوح داخلية بسبب الصراع والعنف خلال عام 2025، بارتفاع بنسبة 60% مقارنة بعام 2024.

ووقع نحو ثلثي هذه الحوادث في إيران وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وتسببت الكوارث مثل العواصف والفيضانات في وقوع 9ر29 مليون حالة نزوح، بانخفاض بنسبة 35% على أساس سنوي. وتشير الاحصاءات إلى " وقائع النزوح" بدلا من الأفراد، مما يعني أن الأشخاص ربما اضطروا للنزوح أكثر مرة خلال نفس العام.

وكان المجلس النرويجي للاجئين قد أسس المركز مستندا للبيانات التي تستخدمها الحكومات الوطنية والأمم المتحدة.

يذكر أن هناك 2ر82 مليون شخص كانوا يعيشون في حالة نزوح داخلي في نهاية العام الماضي، مقارنة بـ 5ر83 مليون خلال عام 2024، ولكنه مازال ثاني أعلى رقم يتم تسجيله منذ أن بدأ المركز في تسجيل البيانات عام 1998.

وتم تسجيل أعلى عدد النازحين داخليا في السودان وكولومبيا وسوريا واليمن وأفغانستان.

وقال يان ايجيلاند الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين " نزوح عشرات الملايين داخليا يمثل دلالة على انهيار عالمي في منع اندلاع الصراع وتوفير الحماية الأساسية للمدنيين".

وأضاف" تعود أسر لا حصر لها إلى منازل مدمرة وخدمات غير موجودة- أو لا يمكنها العودة مطلقا. من جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان إلى إيران ولبنان، نرى نزوح الملايين الآخرين بالإضافة إلى الأرقام القياسية السابقة للنازحين. لا يمكن أن نستمر على هذا النحو".