بن سبعيني يقود دورتموند لفوز مثير على هامبورج

أهدر بروسيا دورتموند ركلة جزاء لكنه ​سجل ثلاثة أهداف متأخرة خلال 11 ‌دقيقة، من بينها هدفين للجزائري رامي بن سبعيني، ليحول تأخره بهدفين أمام ضيفه هامبورج إلى ​فوز مثير 3-2 اليوم السبت ​ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة ⁠القدم.

ورفع دورتموند رصيده إلى 61 ​نقطة في المركز الثاني بفارق تسع نقاط ​خلف بايرن ميونيخ المتصدر، قبل سبع جولات من نهاية الموسم.

وتأخر دورتموند 2-صفر خلال الشوط الأول، ​إذ افتتح هامبورج التسجيل في الدقيقة ​19 عن طريق فيليب أوتيل ثم ضاعف ألبرت ‌سامبي ⁠لوكونجو النتيجة في الدقيقة 35.