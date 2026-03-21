بن سبعيني يقود دورتموند لفوز مثير على هامبورج

أهدر بروسيا دورتموند ركلة جزاء لكنه سجل ثلاثة أهداف متأخرة خلال 11 دقيقة، من بينها هدفين للجزائري رامي بن سبعيني، ليحول تأخره بهدفين أمام ضيفه هامبورج إلى فوز مثير 3-2 اليوم السبت ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم.
ورفع دورتموند رصيده إلى 61 نقطة في المركز الثاني بفارق تسع نقاط خلف بايرن ميونيخ المتصدر، قبل سبع جولات من نهاية الموسم.
وتأخر دورتموند 2-صفر خلال الشوط الأول، إذ افتتح هامبورج التسجيل في الدقيقة 19 عن طريق فيليب أوتيل ثم ضاعف ألبرت سامبي لوكونجو النتيجة في الدقيقة 35.