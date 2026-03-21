المحلة والبنك الأهلي يكملان مسلسل تعادلات الدوري

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مباراة غزل المحلة والبنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثاني للدوري الممتاز بمجموعة الهبوط.

وتقدم المحلة في شوط أول كان فيه زعيم الفلاحين هو صاحب الأفضلية في الأداء والانتشار والمحاولات، حيث جاء الهدف برأسية محمود صلاح في الدقيقة 21 بعد عرضية يحيى زكريا.

وفي الشوط الثاني كان البنك الأهلي أكثر خطورة وسجل هدف التعادل برأسية أسامة فيصل في الدقيقة 73، بعد كرة عرضية من مصطفى شلبي.

رفع البنك رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع، أما المحلة فلديه 20 نقطة في المركز الثامن.

ويعد هذا التعادل هو الرابع منذ انطلاق الدور الثاني للدوري، بعد تعادل كل من الإسماعيلي مع حرس الحدود، ووادي دجلة مع الجونة، والمقاولون العرب مع بتروجت.