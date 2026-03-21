 غارة روسية على زابوريجيا تودي بحياة شخصين تزامنا مع مساع أوكرانية لاستئناف محادثات السلام
السبت 21 مارس 2026 10:28 م القاهرة
غارة روسية على زابوريجيا تودي بحياة شخصين تزامنا مع مساع أوكرانية لاستئناف محادثات السلام

كييف - (أ ب)
نشر في: السبت 21 مارس 2026 - 9:08 م | آخر تحديث: السبت 21 مارس 2026 - 9:08 م

قال مسؤول أوكراني إن هجوما بطائرة روسية مسيرة على مدينة زابوريجيا الأوكرانية اليوم السبت أسفر عن مقتل شخصين على الأقل، وذلك قبيل محادثات مرتقبة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وقال رئيس الإدارة الإقليمية في زابوريجيا إيفان فيدوروف، إن رجلا وامرأة قتلا وأصيب ستة آخرون، بينهم طفلان، إثر استهداف مسيرة روسية لمنزل خاص.

في غضون ذلك، ذكر مسؤولون محليون أن الضربات الروسية على بنية الطاقة التحتية تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن معظم منطقة تشيرنيهيف شمالي أوكرانيا اليوم السبت.

وتأتي هذه الهجمات قبيل محادثات متوقعة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا، ذكرت وسائل إعلام رسمية أوكرانية أنها ستعقد في وقت لاحق من اليوم في مدينة ميامي.

ومن جانبه، لم يؤكد البيت الأبيض عقد أي اجتماع مع الوفد الأوكراني.

