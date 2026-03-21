السلطات الفرنسية تنفذ 78 مهاجرا حاولوا عبور القنال الإنجليزي

أنقذ خفر السواحل الفرنسي 78 شخصا بعدما تعطل محرك قاربهم الصغير بينما كانوا يحاولون عبور القنال من بلجيكا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقالت الإدارة البحرية الفرنسية إنها أرسلت عددا من السفن أمس الجمعة بعد تلقي تقارير عن انطلاق عدة قوارب تقل مهاجرين.

وقال بيان مترجم من السلطات الفرنسية صباح اليوم السبت: "بعد تعطل محرك قارب المهاجرين، أنقذت (سفينة خفر السواحل) 78 شخصا، ثم أنزلتهم على رصيف الميناء في كاليه كي تقدم لهم خدمات الإنقاذ الرعاية على اليابسة".

وأضافت: "يرفض المهاجرون الذين يعبرون بالقوارب الخطيرة، الذين يصممون على الوصول إلى المملكة المتحدة، المساعدة التي يقدمها الفرنسيون ولا يقبلونها إلا عندما يواجهون مواقف ملحة".

ووصل حتى الآن خلال العام الجاري 3863 شخصا إلى المملكة المتحدة على متن القوارب، وفقا للبيانات الرسمية، ومن بينهم 144 شخصا على متن قاربين أمس الأول الخميس.