روسيا تندد بالهجوم على منشأة نطنز النووية الإيرانية

نددت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، بالهجوم الذي استهدف منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم، السبت.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا في بيان: "هذا انتهاك صارخ للقانون الدولي".

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في منشور عبر "إكس"، بأن إيران أبلغتها بتعرض موقع نطنز لتخصيب اليورانيوم لهجوم.



وكانت وكالة «تسنيم» الإيرانية للأنباء شبه الرسمية قد أعلنت أن ‌الولايات ​المتحدة وإسرائيل ⁠شنتا ​هجوماً على ⁠منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم ⁠صباح ‌اليوم ‌السبت.

وأضافت ​الوكالة ‌أنه ‌لم تحدث ‌أي تسريبات إشعاعية، وأن ⁠السكان القريبين ⁠من الموقع ليسوا في خطر.

وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات عسكرية على إيران، منذ ٢٨ فبراير الماضي، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد الإيراني علي خامنئي ومسئولون أمنيون كبار.

وترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية وطائرات بدون طيار "درونز" باتجاه إسرائيل، وما تصفها بـ"قواعد أمريكية في دول المنطقة"، غير أن بعضها أسفر عن قتلى ومصابين وألحق أضرارا بأعيان مدنية.

واندلعت الحرب على إيران رغم إحراز تقدما بالمفاوضات مع الولايات المتحدة بشهادة الوسيط العماني، وهذه هي المرة الثانية التي تنقلب فيها إسرائيل على طاولة التفاوض، وفي الأولى بدأت حرب يونيو الماضي، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وتتهم واشنطن وتل أبيب طهران بامتلاك برنامجين نووي وصاروخي يهددان إسرائيل، بينما تقول إيران إن برنامجها النووي سلمي ولا تسعى إلى إنتاج أسلحة نووية.