يتابع اللواء هاني سمير، رئيس حي غرب القاهرة، أعمال تطهير عدد من بالوعات الأمطار بنطاق منطقة الزمالك، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لمواجهة أية موجات طقس سيئ متوقعة.

وأكد سمير، اليوم الثلاثاء، أن الأعمال شملت تطهير بالوعات الأمطار ورفع كفاءتها، وإزالة التراكمات الناتجة عن العواصف السابقة، وإصلاح البلوعات المتهالكة لضمان كفاءة التصريف، والدفع بالمعدات والأطقم الفنية اللازمة.

وأوضح رئيس حى غرب القاهرة أنه في ضوء ما شهدته البلاد خلال الفترة الماضية من موجة الطقس غير المستقرة وتحريك الرياح والعواصف والتي أدت إلى امتلاء بعض بالوعات الأمطار بالرواسب والمخلفات، مؤكدًا على تطهيرها بالكامل بواسطة الجهات المختصة، لعدم تراكم مياه الأمطار بالشوارع حال انسداداها.