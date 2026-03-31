حبس سائق بشركة نقل ذكي 3 سنوات وكفالة لضربه فتاة اعترضت على «نقطة الالتقاء»

عاقبت محكمة جنح القاهرة الجديدة، سائق بإحدى شركات النقل الذكي، بالحبس 3 سنوات وكفالة 3 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، في اتهامه بالتعدي على فتاة باستخدام خرطوم حديدي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم اعتدى على المجني عليها بعد أن نشبت بينهما مشادة كلامية حول نقطة الالتقاء لبدء الرحلة.

وتابعت التحقيقات، أن المتهم أحدث إصابة المجني عليها باستخدام خرطوم حديدي.

وكانت النيابة العامة أخلت سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم، عقب تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق واقعة الاعتداء، وبمواجهته أقر بارتكابه الجريمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.