قناة i24 العبرية: إسرائيل توقف شراء أسلحة من فرنسا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ادعت قناة "إسرائيل 24" الإخبارية إسرائيلية، الثلاثاء، أن تل أبيب قررت وقف جميع مشتريات الأسلحة من فرنسا بسبب ما تعتبره "موقفا عدائيا من باريس" تجاهها خلال العامين الماضيين.

وذكرت القناة الخاصة أن "إسرائيل قررت وقف شراء الأسلحة من فرنسا، وتم إيقاف عمليات الشراء بناء على توجيهات وزير الدفاع يسرائيل كاتس والمدير العام لوزارة الدفاع أمير بارعام".

وتابعت: "تم إيقاف عمليات الشراء باستثناء العقود التي لا تزال قائمة".

وأردفت: "تقول إسرائيل إنه خلال العامين الماضيين، قادت فرنسا خطا معاديا ضد إسرائيل".

ولم يصدر على الفور تعليق رسمي من الحكومتين الإسرائيلية أو الفرنسية على ما نشرته القناة.