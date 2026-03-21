مقتل متزلجين اثنين على الأقل جراء انهيار جليدي في إيطاليا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي متزلجان اثنان على الأقل حتفهما إثر انهيار جليدي في مقاطعة بولزانو الإيطالية.

وقالت خدمة الإنقاذ الجبلي الإيطالية اليوم السبت إن مجموعة مؤلفة من 10 متزلجين حوصروا في انهيار جليدي في جبل هوهه فيرزه البالغ ارتفاعه 2669 مترا قرب راسينس.

وتم الاضطرار إلى نقل متزلج جوا إلى مستشفى حيث يعاني من إصابات بليغة، بينما ما زال البحث مستمرا عن شخص مفقود.

وأفادت خدمات الإنقاذ بأن عدة مروحيات ما زالت تواصل البحث عن مفقودين.

وبحسب تقارير أولية، وقع الحادث في منتصف النهار حوالي الساعة (1100 بتوقيت جرينتش) في منطقة يبلغ ارتفاعها نحو 2300 متر. ولم تدل السلطات بعد بمزيد من التفاصيل عن هوية الضحايا.