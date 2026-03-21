عشرات الآلاف يتظاهرون في براغ ضد حكومة رئيس الوزراء بابيش

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تظاهر عشرات الآلاف في براغ عاصمة تشيكيا، اليوم السبت، ضد حكومة رئيس الوزراء أندريه بابيش اليمينية المتطرفة.

ودعا ائتلاف "مليون لحظة من أجل الديمقراطية"، إلى المسيرة، فيما اتهم مؤسسها ميكولاش مينار مجلس الوزراء بانتهاج ميول استبدادية والسعي لتقريب البلاد إلى روسيا.

وقال مينار 33 عاما: "إن البرودة قادمة من الكرملين وتسري في أعمدتنا الفقرية، لكننا ما زلنا نشعر بالدفء لأن هناك الكثير منا".

ودفع بأن انتصار الحكومة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت مؤخرا لا يمنحها الحق في استغلال سلطتها.

وتضمنت نقاط انتقاد أخرى الاستقطاعات التي أجرتها الحكومة مؤخرا على الإنفاق الدفاعي والتغيرات المخطط لها على تمويل وسائل الإعلام العامة.

وقال منظمون إن ما يصل إلى 250 ألف مشارك احتشدوا في منتزه كبير في هضبة ليتنا.