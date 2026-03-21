فريق بي تي إس الكوري الجنوبي يقيم حفلة ضخمة في سول بعد أداء الخدمة العسكرية

جاءت العودة المنتظرة منذ أمد طويل لفريق "بي تي إس" نجوم البوب الكوري اليوم السبت بحفلة مدتها ساعة في ساحة جوانجهوامون في سول التاريخية، وبثتها منصة نتفليكس على مستوى العالم.

وأدى فريق "بي تي إس" أغان من ألبومهم الجديد "أريرانج"، الذي سمي باسم أغنية فولكلورية شهيرة، لأول مرة فيما ظهر في الخلفية قصر جيونج بوكجونج التاريخي.

وقال الفريق لـ "جيشهم"، وهو الاسم الذي تعرف به قاعدة جماهير "بي تي إس": "لقد كانت رحلة طويلة، لكننا صرنا هنا الآن أخيرا".

وتوقعت الشرطة قبيل الحفلة حضور نحو 260 ألف شخص للحفلة في المنطقة المحيطة بالساحة.

وشكر الموسيقيون جمهورهم على مستوى العالم الذي يشاهد الحفل عبر منصة نتفليكس. وقالوا: "لقد عملنا بجد لعرض نسخة أكثر نضجا وتطورا من (بي تي إس)".