روسيا تعلن صد هجوم واسع النطاق بطائرات مسيرة أوكرانية

صد الجيش الروسي، صباح اليوم السبت، هجوما واسع النطاق شنته طائرات مسيرة أوكرانية الليلة الماضية، مشيرا إلى أنه "اعترض 283 طائرة للعدو".

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن منطقة روستوف الجنوبية كانت هدفا رئيسيا للهجوم. وقال الحاكم الإقليمي، يوري سليوسار إنه تم إسقاط حوالي 90 طائرة مسيرة أوكرانية هناك.

ولم يتم التحقق من صحة هذه الادعاءات من مصدر مستقل، لكنها تشير إلى حجم الهجوم.

وذكرت تقارير على قنوات تليجرام أنه تم استهداف مصنع للنيتروجين في مدينة تولياتي. وتردد أن مصافي النفط في المنطقة الغربية تم استهدافها أيضا.

وأكد مسئولون وقوع غارة جوية على مبنى شاهق غير مأهول تحت الإنشاء في مدينة أوفا، التي تبعد حوالي 1600 كيلومتر عن الأراضي الأوكرانية. كما تسببت طائرات مسيرة أوكرانية في تعطيل حركة الطيران في عدة مطارات روسية، بما في ذلك مطار موسكو.

وفي أوكرانيا، قال الحاكم فياتشيسلاف تشاوس على تطبيق تليجرام إن هجوما روسيا بطائرة مسيرة خلال الليل أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل كبير في منطقة تشيرنيهيف الشمالية.