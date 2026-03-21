 كوريا الجنوبية تجري محادثات مع طهران حول تأمين طرق الطاقة
السبت 21 مارس 2026 1:15 م القاهرة
كوريا الجنوبية تجري محادثات مع طهران حول تأمين طرق الطاقة

سول - (أسوشيتد برس) (د ب أ)
نشر في: السبت 21 مارس 2026 - 11:40 ص | آخر تحديث: السبت 21 مارس 2026 - 11:40 ص

أعلنت كوريا الجنوبية، أنها تجري محادثات مع إيران بعد أن صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن طهران ربما تسمح للسفن اليابانية بالمرور عبر مضيق هرمز.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في بيان لها اليوم السبت، إنها تجري محادثات "متعددة الأوجه" مع إيران ودول أخرى ذات صلة لإيجاد سبل لحماية مواطنيها و"تأمين طرق نقل الطاقة".

وكانت وكالة كيودو اليابانية للأنباء قد نقلت اليوم السبت عن عراقجي قوله إن طهران مستعدة لتسهيل مرور السفن اليابانية من خلال مضيق هرمز، وهو شريان رئيسي لمرور شحنات الطاقة العالمية، مشيرا إلى أن المفاوضات مع اليابان حول القضية لا تزال جارية.

اخبار متعلقة


