سلوت يكشف موقف إيزاك من مواجهة باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

كشف الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، موقف ألكسندر إيزاك من المشاركة في مواجهة باريس سان جيرمان ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف باريس سان جيرمان نظيره ليفربول على ملعب حديقة الأمراء يوم الأربعاء 8 أبريل، بينما تُقام مباراة الإياب على ملعب آنفيلد يوم الثلاثاء 14 أبريل.

وقال سلوت في تصريحات نقلها الحساب الرسمي للصحفي فابريزيو رومانو على موقع «إكس»: "ألكسندر إيزاك سيكون جاهزًا لمواجهة باريس سان جيرمان بلا شك".

وأضاف: "من المؤكد 100% أن الجماهير ستشهد أفضل ما لدى ألكسندر إيزاك في الموسم المقبل، ونحن نعمل على ضمان رؤيتنا تقريبًا لأفضل مستوياته أو أفضلها هذا الموسم".

ويأتي ذلك بعد غياب إيزاك عن المشاركة مع ليفربول الفترة الماضية بسبب إصابة في الرباط الصليبي، حيث بدأ اللاعب مؤخرًا التعافي والعودة تدريجيًا إلى تدريبات الفريق استعدادًا للمباريات المقبلة.