استهداف مبني لجهاز المخابرات العراقية بطائرة مسيرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكر بيان عسكري عراقي، اليوم السبت، أن مبنى جهاز المخابرات الوطني العراقي تعرض لقصف بطائرة مسيرة.

وأوضح البيان أنه في "الساعة العاشرة و15 دقيقة من صباح اليوم، تم سقوط طائرة مسيرة داخل مقر جهاز المخابرات على برج للاتصالات".

كما أوضح البيان أنه "تم معالجة الطائرة من قبل الدفاع الجوي العراقي سيتم تزويدكم بالمستجدات لاحقا".

وكان شهود عيان قد أفادوا في وقت سابق اليوم السبت، بسماع دوي انفجار في محيط معرض بغداد الدولي في حي المنصور ببغداد.

وذكر الشهود أن الانفجار خلف سحب من الدخان الأسود كما شوهدت سيارات الدفاع المدني والأجهزة الأمنية تهرع إلى مكان الانفجار الذي لم تعرف أسبابه.

ويقع مبنى جهاز المخابرات الوطني العراقي المستهدف بجوار معرض بعداد الدولي قبالة مول بغداد في حي الحارثية الذي يضم برجا كبيرا فضلا عن منطقة مكتظة بمكاتب الشركات والمؤوسسات والمذاخر الطبية.