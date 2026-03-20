قال الإعلامي مصطفى بكري، خلال تحليله للأحداث في غزة والمنطقة العربية، إن ما يقوم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يرحمه التاريخ، مؤكدًا أن تهديداته بتغيير وجه الشرق الأوسط بالقوة “عبث”، وأن الأمة العربية في قلب الشرق الأوسط، مضيفًا أنه من الجبن الضرب جًوا وعدم المواجهة براً، قائلاً: "أنت لو نزلت في البر لا أنت ولا غيرك هيقدر يعمل حاجة.. وستدفعون كل ما يحدث الآن".

وأشار "بكري" عبر برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أمس الخميس، إلى أن المجتمع الإسرائيلي يعيش اليوم 19 يومًا في الملاجئ نتيجة الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، مؤكدًا أن موازين القوى ليست في صالح "نتنياهو" والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأن أي هجوم على المنشآت النفطية سيكلف الجميع.

وأكد على أهمية التوقف عن “الحروب الكلامية السخيفة”، مشيرًا إلى أن التنسيق بين القيادات السياسية ومصر على أعلى مستوى، وأن وزارة الخارجية المصرية تلعب دورًا محترمًا في إدارة الأزمة، مشيدًا بالمصريين المقيمين في الخليج وثباتهم في مواجهة التحديات.

وشدد على أن الأمن القومي العربي المشترك هو الطريق للحماية، مستذكرًا المبادرة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2019 في هذا الأمر، ذاكرًا دور دعم دول الخليج بعد حرب أكتوبر 1973، مشددًا على مقولة الشيخ زايد بن سلطان رئيس الإمارات العربية المتحدة: “النفط العربي ليس أغلى من الدم العربي”.

وحذر من التدخلات الإيرانية في الدول العربية، مؤكدًا أن على أمريكا وإسرائيل التوقف عن سياسات التدخل والعدوان، مشددًا على أن الحل يكمن في جيش عربي موحد قادر على حماية شعوب المنطقة، مردفًا: "لازم يبقى عندنا قوة عربية مشتركة إذا أردنا أن نقف ونحمي شعوبنا" مضيفًا أن القيادة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي السلطة كانت واعية بالمخططات المرسومة ضد المنطقة، معتبرًا أن الأمن الخليجي جزء لا يتجزأ من أمن مصر.

وكان "نتنياهو" دعا المستوطنين إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية، والدخول إلى الملاجئ والغرف المحصنة بشكل متكرر لمواجهة التهديدات الإيرانية، مؤكدًا أن إسرائيل تواجه نظامًا يسعى لإعادة بناء برامجه الصاروخية والنووية ودفنها عميقًا تحت الأرض.