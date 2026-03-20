قال الإعلامي مصطفى بكري: "نحن أمام مرحلة مهمة في التحول إلى حالة من الانضباط الشديد"، بالوعي وإدراك مخاطر المرحلة والتحديات التي تواجه مصر، في ظل ما يحدث في المنطقة العربية من تصعيد إيراني والحرب الدائرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وأضاف "بكري" عبر برنامجه "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، أمس الخميس، أن المنطقة حاليًا مشتعلة، محذرًا من الاعتقاد بأن الأمور قد تنتهي خلال أيام، موضحًا أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا تعني أن هناك شيئًا مضمونًا، في ظل اتساع رقعة الحرب.

وأشار إلى تحذير الرئيس عبد الفتاح السيسي من خطورة اتساع الحرب، لافتًا إلى أن المعادلة بدأت بالفعل تتغير، وأن عالم ما بعد الحرب لن يكون كما قبلها، في ظل ما وصفه بحالة “الجنون” التي يشهدها العالم.

وأكد أن صوت العقل وحكمة القيادة والوعي بالمخاطر هنا في مصر، وكذلك الاستعداد الدائم للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي، مشددًا على أن مصر ستظل “كبيرة بمواقفها”، وأن أي محاولة للإساءة إليها أو لدورها مردودة إلى صاحبها ولا تمثل مصر.

وتابع أن العلاقات مع دول الخليج راسخة، وأن الخليج والأمة في قلوب المصريين وهم كذلك، ولا يمكن إنكار دور دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت، خاصة بعد عام 2013 عقب أحداث ثورة 30 يونيو، في دعم الوطن، مؤكدًا أن من ينكر ذلك يجور على حق الآخرين.

وحذر من محاولات استهداف مصر عبر لجان إلكترونية، داعيًا إلى مواجهة أي إساءات للدول العربية، ومؤيدًا ما طرحه الدكتور ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام، بشأن ضرورة محاسبة من يتطاول على الدول الخليجية أو يسيء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد على أن الأمة العربية بوعي الشعوب، قادرة على تجاوز هذه الأزمة، التي يُراد منها إعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، لصالح قوى أخرى ليست من بينها هذه الأمة العربية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، دعا المستوطنين إلى الالتزام بتعليمات الجبهة الداخلية، والدخول إلى الملاجئ والغرف المحصنة بشكل متكرر لمواجهة التهديدات الإيرانية، مؤكدًا أن إسرائيل تواجه نظامًا يسعى لإعادة بناء برامجه الصاروخية والنووية ودفنها عميقًا تحت الأرض.