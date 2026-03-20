أعلنت الحكومة اللبنانية، الجمعة، مقتل 20 شخصا وإصابة 57 آخرين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بالبلاد، لترتفع حصيلة الضحايا منذ بداية العدوان في 2 مارس الجاري إلى 1021 شهيدا و2641 جريحا.

وقالت وحدة إدارة مخاطر الكوارث التابعة لرئاسة مجلس الوزراء في تقريرها اليومي، إن العدد الإجمالي للنازحين المسجلين في مراكز الإيواء بلغ 134 ألفا و616 شخصا، موزعين على 64 مركز إيواء.

وذكرت أن هذه المراكز تضم 33 ألفا و949 عائلة.

وأشارت إلى تسجيل نحو 3 آلاف عمل عدائي منذ بداية العدوان الإسرائيلي على البلاد.

وذكرت أن حصيلة الضحايا اليوم بلغت "20 شهيدا و57 جريحا"، ليرتفع إجمالي الضحايا "1021 شهيدا، و2641 جريحا".

واتسعت رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إقليميا لتشمل لبنان في 2 مارس الجاري، بعد أن بدأت واشنطن وتل أبيب في 28 فبراير الماضي عدوانا متواصلا على إيران، خلف مئات القتلى، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفي 2 مارس الجاري، هاجم "حزب الله"، حليف إيران، موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على اعتداءاتها المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر 2024، واغتيالها خامنئي.

وبدأت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، كما شرعت في 3 مارس في توغل بري محدود بالجنوب.