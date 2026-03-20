بزشكيان: لسنا بصدد امتلاك أسلحة نووية ولا نريد مشاكل مع جيراننا

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن بلاده لا ترغب في الدخول بمشاكل مع جيرانها، ولا تسعى لامتلاك أسلحة نووية.

جاء ذلك في رسالة مصورة نشرها، الجمعة، بمناسبة عيد النوروز، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأعرب بزشكيان عن رغبتهم في تجنب الصدام مع جيرانهم، قائلا: "ندعو الله أن يعيننا على إزالة أي مشاكل أو أضرار قد تصيب علاقاتنا مع جيراننا. أيها الأصدقاء الأعزاء، نحن على استعداد لحل جميع القضايا معكم".

وأردف: "لم نكن نسعى بأي حال من الأحوال إلى امتلاك أسلحة نووية، ففي كل مرة زرنا فيها المرشد الأعلى السابق (علي خامنئي) برفقة أعضاء مجلس الدفاع والقادة العسكريين، كان يؤكد بشكل قاطع أن الأسلحة النووية محرمة في الشريعة الإسلامية".

وأفاد بزشكيان بأنه لا يمكن لأي مسؤول في إيران أن يتخذ خطوة نحو تطوير أسلحة دمار شامل أو يدعم هذا التوجه.

وأضاف: "لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، نقترح إنشاء هيكل أمني يضم دولا إسلامية في الشرق الأوسط".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.



