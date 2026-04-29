أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان في وقت متأخر من أمس الثلاثاء أن العرض التقليدي الذي تنظمه روسيا بمناسبة الذكرى الـ81 لهزيمة ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية ستجرى بدون معدات عسكرية.

وهذه ستكون أول مرة منذ الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022، حيث لا تتواجد معدات عسكرية في المسيرة التي تجوب الميدان الأحمر في موسكو في التاسع من مايو المقبل، وهو اليوم الذي تحتفل فيه روسيا بأهم أعيادها العلمانية وتستعرض خلاله قدرتها العسكرية.

وأشار بيان الوزارة، إلى أن "الوضع العملياتي الحالي" سبب لاستثناء قافلة المعدات العسكرية، بالإضافة إلى الطلاب العسكريين من عرض هذا العام بمناسبة الذكرى الـ 81 للنصر.

وشنت أوكرانيا هجمات بطائرات مسيرة في عمق الأراضي الروسية، للرد على حربها مع موسكو التي بدأت منذ أكثر من 4 سنوات.

ورغم أن الوزارة لم تتطرق إلى التفاصيل، فإن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف حمل، اليوم الأربعاء أوكرانيا المسئولية، واصفا ما تقوم به بأنه "نشاط إرهابي"، في إشارة واضحة إلى هجمات الطائرات المسيرة.

وقال بيسكوف للصحفيين، إنه "يجرى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للحد من الخطر."