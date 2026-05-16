السعودية تُذكر بعقوبات مخالفة تأشيرة الدخول بالتزامن مع موسم الحج

• 3 عقوبات على أي وافد يبقى في الأراضي السعودية بعد انتهاء صلاحية تأشيرته

أعادت وزارة الداخلية السعودية، السبت، التأكيد على العقوبات المقررة على الوافد الذي يخالف تأشيرة الدخول، وذلك بالتزامن مع موسم الحج.

وشددت وزارة الداخلية، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، على أن الوافد الذي يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له سيعاقب بغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال (نحو 13 ألفا و200 دولار)، والسجن مدة تصل إلى 6 أشهر، والترحيل.

وهذه العقوبات نفسها التي أعلنتها السعودية في موسم حج العام الماضي.

وأهابت وزارة الداخلية بجميع الحجاج الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم الحج هذا العام، والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن.

ولفتت إلى أن مخالفة هذه التعليمات تعرض مرتكبيها للعقوبات.

ودعت الوزارة إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين عبر الاتصال بأرقام هاتفية أعلنتها.

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوة المحكمة العليا في السعودية، المسلمين في المملكة إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء الأحد.

وشهد موسم الحج في 2024، تكدسا لافتا بين الحجاج أثناء أداء المناسك، مع حديث رسمي عن مخالفات لحجاج قالت السلطات إنهم يؤدون الحج بلا تصريح، ما سبب وفيات بينهم، قبل أن يشهد الحج العام الماضي حملات مبكرة بشأن هذا الأمر.

ويستمر موسم الحج 6 أيام، بيوم التروية في منى، والوقوف بعرفة في التاسع من ذي الحجة والمبيت بمزدلفة، وبدء رمي الجمرات في منى، ثم نحر الهدي وطواف الإفاضة (بمكة)، بخلاف رمي جمرات مجددا في منى والختام بطواف الوداع في مكة.