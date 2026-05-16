العراق يعلن إنجاز 94% من مشروع الربط الكهربائي مع الخليج

أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، السبت، إنجاز 94 بالمئة من مشروع الربط الكهربائي مع الخليج العربي.

وقالت الوزارة في بيان: "إنجاز 94 بالمئة من مشروع الربط الخليجي، ومدير عام شركة نقل كهرباء الجنوب علي كريم يتابع ميدانياً تقدم أعمال خط نقل الطاقة".

وأكدت أن "شركة نقل كهرباء الجنوب تواصل تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الخليجي الرابط بين محطة كهرباء الوفرة بدولة الكويت ومحطة الفاو التحويلية جنوب العراق ، ضمن المشاريع الاستراتيجية الداعمة لاستقرار المنظومة الوطنية خلال فصل الصيف، وبطول إجمالي يبلغ نحو 285 كيلومترا".

وأضافت: "تُستكمل بقية الأعمال بمشاركة فرق عمل دولية هندية وإيرانية"، دون تحديد جدول زمني لانتهاء المشروع.

الوزارة أكدت أن "مشروع الربط الخليجي من أبرز مشاريع الربط الدولي التي تعوّل عليها الوزارة، لتعزيز مرونة واستقرار الشبكة الوطنية".

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد وقعت في أكتوبر 2024، عقد تنفيذ مشروع ربط السوق الخليجية للكهرباء مع العراق، بهدف تعزيز أمن الطاقة، والسماح لدول مجلس التعاون بتزويد العراق بنحو 3.94 تيراواط/ ساعة سنويا، وبأسعار تنافسية تقل عن تكلفة الإنتاج المحلي، وفق وسائل إعلام عراقية.

ويواجه العراق أزمة طاقة مزمنة منذ ما يزيد عن 20 عاماً، وتعمل وزارة الكهرباء على عدد من المشاريع لحل الأزمة، من بينها مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، عبر التوجه نحو مصادر الطاقة المتجددة.