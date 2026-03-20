الجمعة 20 مارس 2026 10:27 م القاهرة
أوامر بإجلاء أكثر من 4000 شخص بسبب الفيضانات في هاواي.. وتحذير من احتمال انهيار سد عمره 120 عاماً

هونولولو - ( أب)
نشر في: الجمعة 20 مارس 2026 - 10:17 م | آخر تحديث: الجمعة 20 مارس 2026 - 10:17 م

غمرت مياه الفيضانات التي تحتوي على الطين والأتربة الناجمة عن الأمطار الغزيرة الشوارع، وجرفت المركبات، وأجبرت آلاف السكان في البلدات شمال هونولولو على الإخلاء اليوم الجمعة، فيما حذر المسئولون من احتمال انهيار سد عمره 120 عاماً.

ووجه المسئولون في هونولولو تحذيرا عاجلا للسكان الذين يعيشون أسفل سد "واهياوا" بمغادرة المنطقة فوراً، لأن السد إما أنه بدأ بالانهيار أو من المتوقع أن ينهار قريباً.

وتضمن التحذير توجيهاً للسكان بالمشاركة في ركوب السيارات لتقليل الازدحام المروري الشديد.

دوت صافرات الإنذار على طول الساحل الشمالي الشهير لجزيرة "أواهو"، إذ تسببت المياه المرتفعة أيضاً في إلحاق أضرار بالمنازل.


قد يعجبك أيضا

