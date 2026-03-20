الرقابة الفنية عن سحب فيلم سفاح التجمع من دور العرض: بعض المشاهد غير مجازة رقابيا

أصدرت الرقابة على المصنفات الفنية، بيانًا يوضح أسباب قرارها بسحب فيلم سفاح التجمع من دور العرض السينمائية، مشيرة إلى أن النسخة المطروحة تضمنت مشاهد وأحداثًا لم ترد بالنص المجاز رقابيًا ولا بنسخة العمل التي تم تقديمها للرقابة للإجازة النهائية، إلى جانب احتوائها على مشاهد عنف حاد وقسوة اعتُبرت مخالفة لشروط الترخيص، مؤكدة أنه سيتم إتاحة عرضه مرة أخرى بعد تنفيذ الجهة المنتجة للاشتراطات المطلوبة.

وجاء في البيان: "أصدرت الرقابة على المصنفات الفنية قرارها بوقف عرض الفيلم وسحب جميع نسخ الفيلم من دور العرض لعدم التزام جهة الإنتاج وصناع العمل بالسيناريو والحوار، حيث تضمنت النسخة المطروحة للعرض مشاهد وأحداثًا لم ترد بالنص المجاز رقابيًا ولا بنسخة العمل التي تم تقديمها للرقابة للإجازة النهائية، فضلًا عما تضمنته النسخة المطروحة من مشاهد عنف حاد وقسوة اعتُبرت مخالفة لشروط الترخيص".

وتابع البيان: "تم مخاطبة جهة الإنتاج لاتخاذ ما يلزم للالتزام بالنص وبالسيناريو والحوار المجاز، وحذف جميع المشاهد غير المجازة رقابيًا، مع ضمان توافق المحتوى مع التصنيف العمري للعمل وشروط العرض، وبعد تنفيذ كل هذه الملاحظات يعاد عرضه على الرقابة، وفي حالة الالتزام سيتم إعادة السماح بعرض الفيلم".

واختتم البيان: "وتؤكد الرقابة على المصنفات الفنية أنها لم ولن تقف في طريق الفن والإبداع، وستستمر في دورها للحفاظ على قيم وتقاليد المجتمع ودعم نشر الفن والثقافة، والاهتمام بالوعي وبناء جسور الحوار الدائم مع صناع الأعمال الفنية بما يتوافق مع المعايير والضوابط الرقابية المعتمدة".

وكان مؤلف ومخرج فيلم سفاح التجمع، محمد صلاح العزب، قد ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي لحل أزمة فيلمه مع الرقابة، التي أصدرت قرارًا بسحب العمل من دور العرض بعد إطلاق عرضه بيوم واحد فقط.

ونشر محمد صلاح العزب على حسابه بموقع "فيسبوك": "صباح الفل يا ريس.. معاك محمد صلاح العزب، قعدنا مع بعض واتكلمنا في الاتحادية في 2014، أنا كنت أصغر في السن، وحضرتك كنت رئيس جديد، أكيد حضرتك فاكر.. يا ريت بعد إذنك تشوف موضوع منع فيلم سفاح التجمع بعد ما حصل على كل الموافقات الرقابية واتصرف عليه ملايين وتعب فيه مئات الأشخاص في كل الأقسام".

وأضاف: "اللي بيحصل مع فيلم سفاح التجمع مش مجرد 'تعنت رقابي'، ده "اغتيال" لإرادة فنية حصلت على مشروعيتها الكاملة بصك اعتماد نهائي من الدولة عليه بختم النسر.. كلمة الجمهور، اللي هو الشعب، هي الاستفتاء الحقيقي لأي عمل فني، ولما الفيلم يحقق نص مليون جنيه في ساعتين، والصالات ترفع شعار 'كامل العدد"، يبقى دي رسالة واضحة إن الناس عايزه الفن ده، والجمهور هو "الرقيب' الأول والأخير".

واستكمل العزب: "هيبة الترخيص النهائي لازم تكون محصنة، إحنا في دولة مؤسسات، ولما الرقابة تجيز عمل بعد مشاهدة النسخة النهائية، يبقى سحبه بعد العرض ضرب في مصداقية الصناعة كلها.. العبث ده بيخلي أي مبدع أو منتج أو مستثمر يحط إيده على قلبه، وده مناخ خانق لا يليق بمصر اللي بقالها 130 سنة بتعلم المنطقة يعني إيه سينما".

وأشار العزب إلى ازدواجية المعايير: "مش منطقي نفتح أبوابنا لأفلام أجنبية دموية وصادمة ونقول عليها فن عالمي، ولما ابن البلد يقدم تشريحًا فنيًا ونفسيًا لواقع موجود، نمنعه ونحاصره، هل الحلال للخواجة حرام على المصري؟ الفن المصري طول عمره جريء في إطار الحدود المناسبة، والمنع عمره ما كان حل، المنع بيخلق أسطورة والعمل الحقيقي بيعيش رغماً عن أي مقص".

وأكّد أن المناداة بحق مئات المبدعين الذين تعبوا في الفيلم وحق الملايين الذين تصرفت أموالهم "أمر ضروري لحماية صناعة السينما"، مضيفًا: "الفن الحقيقي زي الماء، مهما اتحطت قدامها سدود، بتلاقي طريقها للناس".

وسجل فيلم سفاح التجمع قبل سحبه من دور العرض السينمائية 564.643 جنيه، حيث عُرض يوم وقفة عيد الفطر.

الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، نور محمود، صابرين، سينتيا خليفة، انتصار، جيسيكا حسام الدين، مريم الجندي، وآية سليم، ولينا صوفيا، وغفران محمد، وهو من تأليف وإخراج محمد صلاح العزب.

وتدور أحداثه حول الشاب "كريم" الذي نشأ وحيدًا في بيئة صعبة، وحاول فهم ذاته وسط رفض أسرته له، وتتطور الأحداث ليبدأ كريم علاقة غرامية مع فتاة جميلة، وفي خضم ذلك يرتكب سلسلة من جرائم القتل بحق نساء متعددات، مع تسليط الضوء على النفس البشرية والهواجس والاضطرابات النفسية، ما يعزز عنصر التشويق والإثارة في العمل.

وواجه الفيلم جدلًا واسعًا منذ الإعلان عن انطلاق تصويره، إذ اعترضت عائلة القاتل الحقيقي كريم سليم على تناول قصة ابنهم، إلا أن المنتج أحمد السبكي أوضح أن الفيلم لا علاقة له بالقصة الحقيقية للقاتل ولا يتطرق لعائلته أو أحداث حياته الواقعية، وأن التشابه يقتصر فقط على الاسم.

وكان المنتج أحمد السبكي قد اختار في البداية الفنان حسن الرداد لتقديم دور البطولة، إلا أنه اعتذر عن العمل.