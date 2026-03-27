إياد نصار: بيتر ميمي حوّل الصمت في «صحاب الأرض» إلى شخصية عبرت عن ضجيج الأسئلة المكتومة

قال الفنان إياد نصار، إن «الصمت» في مسلسل «صحاب الأرض» كان «شخصية» بذاتها بقرار فني من المخرج بيتر ميمي، موضحا أن الصمت في العمل لم يكن مجرد «سكون».

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء DMC » المذاع عبر فضائية «DMC»أن الصمت كان مشبعا بأصوات «الزنانة» وضجيج يشبه نهاية العالم، مشيرا إلى تعبيره عن الكلام الكثير والأسئلة الحائرة، التي كانت تسكن دواخل الشخصيات مثل «متى ستنتهي الحرب؟ وإلى أين سنتجه؟ ومن سيموت الآن ومن سيعيش؟».

وأكد أن هذا الصمت كان يحمل «دوشة» داخلية كتلك الموجودة في الخارج، مشددا أن الصمت في المسلسل كان «أقوى حالة تعبير» عن حال الشخصيات.

وأوضح أن المخرج بيتر ميمي لم يخش لحظات الصمت التي يتجنبها عادة بعض المخرجين خوفا من الفراغ، مشيرا إلى أن القرار كان إخراجيا.

وشدد أن جمالية العمل الفني تكمن في «ذوبان الفواصل» بين النص، والتمثيل والإخراج، والموسيقى، بحيث يجعل المشاهد يصدق أنه يعيش داخل حياة حقيقية، بعيدا عن استعراض المخرج لأدواته أو الممثل لعضلاته أو المؤلف لكلماته.

وأشار إلى أن مدارس التمثيل الحديثة ترتكز على فكرة الشراكة، خاصة أن إتقان الممثل لدوره هو جزء أصيل من إتقان زميله الذي يقف أمامه.

وشدد على غياب مفهوم «الممثل الأشطر» داخل العمل، مؤكدا ضرورة توازن المستوى بين جميع الممثلين لتحقيق الصدق والاقتراب من الحقيقة، بعيدا عن منطق «الأول والثاني على الفصل».