 وزارة الخزانة الأمريكية تعمل على وضع توقيع ترامب على عملة ورقية جديدة - بوابة الشروق
الجمعة 27 مارس 2026 1:28 ص القاهرة
وزارة الخزانة الأمريكية تعمل على وضع توقيع ترامب على عملة ورقية جديدة

وزارة الخزانة الأمريكية
د ب أ
نشر في: الجمعة 27 مارس 2026 - 1:19 ص | آخر تحديث: الجمعة 27 مارس 2026 - 1:19 ص

 تعمل وزارة الخزانة الأمريكية على وضع توقيع الرئيس دونالد ترامب على عملة ورقية أمريكية جديدة، في سابقة لرئيس في المنصب، بحسب مصدر لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).


