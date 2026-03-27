وزارة الخزانة الأمريكية تعمل على وضع توقيع ترامب على عملة ورقية جديدة

تعمل وزارة الخزانة الأمريكية على وضع توقيع الرئيس دونالد ترامب على عملة ورقية أمريكية جديدة، في سابقة لرئيس في المنصب، بحسب مصدر لوكالة أسوشيتد برس (أ ب).