الخميس 26 مارس 2026 11:55 م القاهرة
معهد الفلك: هزة أرضية بقوة 4.2 درجة على بعد 31 كم من الغردقة

عمر فارس
نشر في: الخميس 26 مارس 2026 - 11:43 م | آخر تحديث: الخميس 26 مارس 2026 - 11:43 م

قال الدكتور طه رابح، عميد معهد الفلك، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت هزة أرضية مساء الخميس 26 مارس 2026، في تمام الساعة 10:28 مساءً بالتوقيت المحلي.

وأوضح أن الهزة الأرضية كانت ​بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، على بعد 31 كيلومتر شمال شرق مدينة الغردقة، وعلى ​عمق 13.26 كيلومتر تحت سطح الأرض.

وذكر أن ​الإحداثيات: خط عرض 27.51 شمالاً، وخط طول 33.96 شرقا.

​وأكد عميد المعهد أنه ورد ما يفيد بالشعور بالهزة في بعض المناطق، مؤكدا في الوقت ذاته عدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات نتيجة هذه الهزة.

