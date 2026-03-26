قال الدكتور طه رابح، عميد معهد الفلك، إن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجلت هزة أرضية مساء الخميس 26 مارس 2026، في تمام الساعة 10:28 مساءً بالتوقيت المحلي.
وأوضح أن الهزة الأرضية كانت بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، على بعد 31 كيلومتر شمال شرق مدينة الغردقة، وعلى عمق 13.26 كيلومتر تحت سطح الأرض.
وذكر أن الإحداثيات: خط عرض 27.51 شمالاً، وخط طول 33.96 شرقا.
وأكد عميد المعهد أنه ورد ما يفيد بالشعور بالهزة في بعض المناطق، مؤكدا في الوقت ذاته عدم وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات نتيجة هذه الهزة.