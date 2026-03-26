الأرصاد: استقرار كامل في الأحوال الجوية وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة الجمعة

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد شهدت الخميس استمرارا في فرص سقوط الأمطار، ولكن بوتيرة أقل بكثير مقارنة بالأربعاء، الذي مثل ذروة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وأشارت منار عبر مداخلة هاتفية على القناة الأولى، إلى أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها مناطق عدة الأربعاء صاحبتها تساقط لحبات البَرَد وسحب رعدية غطت معظم محافظات شمال البلاد، وصولا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، نتيجة تأثير منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا، بالتزامن مع منخفض سطحي على البحر المتوسط.

وأضافت أن تحرك المنخفض الجوي شرقا ساهم في تراجع فرص سقوط الأمطار بشكل ملحوظ في أغلب أنحاء الجمهورية، مع استمرارها بشكل متفاوت على بعض مناطق شرق البلاد، خاصة شمال سيناء، حيث قد تكون رعدية وغزيرة أحيانا، ما يرفع احتمالية تشكّل السيول نظرا لطبيعة المنطقة الجغرافية.

وتابعت أن فرص الأمطار تتراجع تدريجيا مع تقدم ساعات يوم الخميس، لتنتهي حالة عدم الاستقرار مع نهاية اليوم، على أن تشهد البلاد الجمعة استقرارا كاملا في الأحوال الجوية.

ولفتت إلى استمرار الأجواء الباردة على شمال البلاد، حيث سجلت القاهرة الكبرى 18 درجة مئوية، على أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا، يصاحبه نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة في محافظات الصعيد، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

وتوقعت ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة غدا بنحو 3 درجات مئوية، مع تحسن ملحوظ في حالة الطقس واستقرار الملاحة البحرية على البحر المتوسط، بعد اضطراب محدود اليوم.

وحذرت من تخفيف الملابس في الوقت الحالي لتجنب الإصابة بنزلات البرد، مشددة على ضرورة القيادة بحذر في ظل نشاط الرياح، مع احتمالية ظهور شبورة مائية خفيفة في بعض المناطق صباحا، مؤكدة أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل مستمر.