فرنسا: مسودة قرار أممي حول الملاحة الحرة في مضيق هرمز قيد المناقشة

قال وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، في مؤتمر صحفي إن المناقشات مستمرة في نيويورك حول مسودة قرار يتعلق بما وصفه بـ "مهمة دولية دفاعية بحتة" للممر المائي الحيوي.

وأضاف بارو أن المهمة ستقوم بمرافقة السفن وضمان استئناف حركة المرور بأسرع ما يمكن بمجرد عودة "الهدوء". ويأمل المسؤولون أن تساعد مثل هذه المهمة متعددة الأطراف في خفض أسعار الطاقة.

وأشار بارو إلى أنه يجري مشاورات مع نظرائه في الخليج، لا سيما البحرين، الممثل العربي في أقوى هيئة أممية، والتي كانت من بين عدة دول استهدفتها الطائرات المسيّرة أو الصواريخ الإيرانية منذ بدء الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات على إيران في 28 فبراير.