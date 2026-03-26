أصدرت وزارة الرياضة الإيرانية، توجيها يقضي بمنع الوفود الرياضية من المشاركة في المسابقات التي تقام في دول تعتبرها طهران "معادية".

ويمتد هذا القرار ليشمل أيضا منع إرسال الفرق الرياضية الوطنية إلى تلك الدول، في خطوة تعكس بوضوح انعكاسات التوترات الجيوسياسية الراهنة على القطاع الرياضي.

ولم يحدد التقرير القائمة التفصيلية للدول التي تم تصنيفها كدول "معادية" بموجب هذا التوجيه، إلا أن هذه الخطوة تثير تساؤلات جدية حول طبيعة المشاركات الإيرانية المستقبلية في المحافل الرياضية الدولية.

ويأتي هذا التطور في سياق ديناميكيات إقليمية ودولية أوسع تؤثر بشكل مباشر على علاقات إيران الخارجية، ما قد يضع الرياضيين الإيرانيين أمام تحديات تتعلق بالتأهل أو التنافس في بطولات قارية وعالمية تستضيفها تلك الدول