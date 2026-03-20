حزب الله يشن 34 هجوما على مستوطنات وثكنات إسرائيلية الجمعة

أعلن "حزب الله"، الجمعة، شنه 34 هجوما بصواريخ ومسيرات انقضاضية وقذائف مدفعية، استهدفت 14 مستوطنة و5 ثكنات عسكرية شمالي إسرائيل و10 تجمعات للجنود ودبابة و3 مواقع عسكرية واشتباك مسلح، في شمالي إسرائيل وجنوبي لبنان.

جاء ذلك في سلسلة بيانات متتالية نشرها الإعلام الحربي للحزب ورصدتها الأناضول، حتى الساعة 17:00 (ت.غ).

وأوضح الحزب في بياناته أن هجماته تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه"، مشيرا إلى أن قصف المستوطنات الإسرائيلية الثماني يندرج "في إطار التحذير الذي وجّهته المقاومة لعدد من مستوطنات شمالي فلسطين المحتلة".

وأوضح الحزب أنه قصف بـ"صليات صاروخية" في أوقات متفرقة منذ فجر وحتى عصر الجمعة، 9 مستوطنات هي: شلومي (مرتين)، ويفتاح، وشوميرا، وكريات شمونة، وراموت نفتالي، وحانيتا، ونطوعا، ويرؤون، وأفيفيم.

كما نفذ حزب الله هجومين جويين منفصلين بـ"أسراب من المسيّرات الانقضاضية"، استهدفا ثكنة "يعرا"، وثكنة "متات".

واستهدف بصليات صاروخية ثكنتي "برانيت" و"زرعيت" شمالي إسرائيل.

وجنوبي لبنان، أعلن الحزب استهداف تجمعين لجنود الجيش الإسرائيلي؛ الأول في مدينة الخيام بصلية صاروخية، والثاني في "مشروع الطيبة" بقذائف مدفعية.

كما استهدف مقاتلو الحزب دبابة "ميركافا" في بلدة الطيبة بصاروخ موجه، وقصفوا بصلية صاروخية موقعاً عسكرياً مستحدثاً في "جبل الباط" ببلدة عيترون.

وفي ساعات المساء، استهدف الحزب مستوطنة كريات شمونة بأربع صليات صاروخية متتابعة، فيما استهدفت خامسة مستوطنة نهاريا شمالي إسرائيل.

كما استهدف بصليات صاروخية وقذائف مدفعية ومسيرات تجمعات لجنود إسرائيليين في عدة بلدات وقرى جنوبي لبنان.

وشمل الاستهداف تجمعات في غابة عيترون، وجبل وردة في بلدة مركبا، والأطراف الجنوبية لبلدة علما الشعب، وعند الأطراف الجنوبية لبلدة الضهيرة، إضافة إلى خلة وردة في بلدة عيتا الشعب، وعند الأطراف الجنوبيّة الشرقيّة لبلدة مركبا.

كما شمل مناطق جنوب بلدة مارون الراس الحدوديّة، إضافة إلى الموقع المستحدث في جبل الباط في بلدة عيترون الحدودية.

وشن الحزب هجمات صاروخية على ثكنة كفر جلعادي، وبمسيرات انقضاضية استهدف قاعدة تيفن شرقي مدينة عكا، وقاعدة فيلون جنوب روش بينا، شمالي إسرائيل.

وذكر الحزب أن عناصره اشتبكوا بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، مع قوة إسرائيلية حاولت التسلل باتجاه منطقة الرندة بين بلدتي علما الشعب والضهيرة الحدوديتين.

وبصواريخ وطائرات مسيرة، يرد "حزب الله" على عدوان إسرائيل مستمرة منذ 2 مارس الجاري، وخلّف 1001 شهيد و2584 جريحا ومليون و49 ألفا و328 نازحا، وفقا للسلطات اللبنانية.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي.

وخلال نحو عامين ونصف، شنت إسرائيل حروبا على قطاع غزة ولبنان وإيران، وغارات جوية على سوريا واليمن وغارة على قطر، ووسعت احتلالها في فلسطين وسوريا ولبنان.