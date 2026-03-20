الجمعة 20 مارس 2026 8:21 م القاهرة
ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 1021 شهيدا و2641 مصابا

بيروت - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 20 مارس 2026 - 7:43 م | آخر تحديث: الجمعة 20 مارس 2026 - 7:43 م

ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ 2 مارس الحالي حتى اليوم الجمعة إلى 1021 شهيدا و2641 مصابا.

وأعلنت وزارة الصحة العامة، في التقرير اليومي الصادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة حول تطورات العدوان الإسرائيلي على لبنان، أن "العدد الإجمالي للشهداء منذ 2 مارس حتى 20 مارس بلغ 1021 بينهم 118 طفلا، وعدد الجرحى 2641 بينهم 370 طفلا"، وبلغ "عدد الشهداء اليوم الجمعة 20 وعدد الجرحى 57".

ويشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي منذ فجر الثاني من مارس سلسلة غارات استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت وعدد من المناطق في جنوب لبنان وفي البقاع شرق لبنان. وامتدّت الغارات إلى عدد من المناطق في جبل لبنان وشمال لبنان. ولا تزال الغارات الإسرائيلية مستمرّة .

 


