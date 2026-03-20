مجتبى خامنئي: لم نستهدف تركيا وعُمان بهجمات صاروخية

قال المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، إن بلاده لم تستهدف تركيا وسلطنة عمان بهجمات صاروخية.

جاء ذلك في رسالة نشرها، الجمعة، بمناسبة حلول عيدي الفطر والنوروز، تطرق فيها إلى علاقات بلاده مع دول الجوار.

وأضاف في هذا الصدد قائلا: "الهجمات الصاروخية على تركيا وعُمان لم تكن من تنفيذ بلادنا".

وفي 13 مارس الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد الدفاعات الجوية لحلف شمال الأطلسي "الناتو" المنتشرة بشرق المتوسط، ذخيرة باليستية أُطلقت من إيران ودخلت المجال الجوي التركي وهي الثالثة من نوعها من بدء الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على إيران ورد الأخيرة.

ودعا خامنئي إلى الوحدة والتضامن في بلاده، مشيرا في هذا الصدد إلى أهمية الوحدة والتماسك الاجتماعيين.

وأعلن خامنئي العام الحالي "عام اقتصاد المقاومة في ظل الوحدة الوطنية والأمن القومي".

وتابع قائلا إن "ضمان معيشة الشعب وتحسين ظروفه المعيشية لا ينبغي أن يُنظر إليه فقط كدفاع ضد الحرب الاقتصادية التي يشنها العدو، بل أيضاً كتقدم ملموس".

وأضاف أنه يستمع إلى جميع شرائح المجتمع عبر مختلف الوسائل، وأنه سيتم وضع برنامج لمعالجة المشاكل المطروحة.

دعا خامنئي وسائل الإعلام في البلاد إلى توخي الحذر من أي أنشطة قد تخدم الهجمات النفسية التي يشنها "العدو"، مؤكدا على ضرورة تجنب تسليط الضوء على نقاط ضعف البلاد.

وأردف: "ظن العدو أنه بقتل القادة والزعماء في بداية الحرب، سينسحب الشعب من الشوارع خوفا، وسيسيطر على إيران، لكن شعبنا رسّخ موقفا قويا ووجه لهم ضربة قوية".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.