ماذا قال ترامب بشأن مضيق هرمز خلال التصعيد الحالي؟

تصدر مضيق هرمز اهتمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مجريات هذا التصعيد، حيث تحدث مرارا عن ضرورة تأمين حركة الملاحة عبره، وانتقد ما اعتبره نقصاً في دعم حلفاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفيما يلي استعرضت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تصريحات ترامب على النحو التالي:

3 مارس

بعد تهديدات إيرانية باستهداف أي سفن تعبر الممر البحري الحيوي، قال ترامب إنه "إذا لزم الأمر، فإن البحرية الأمريكية ستبدأ بمرافقة ناقلات النفط" عبر المضيق.

10 مارس

هدد بأن الولايات المتحدة "سترد بعشرين مرة أقوى مما تعرضت له إيران حتى الآن" إذا قامت طهران بأي إجراء "يوقف تدفق النفط" عبر المضيق.

14 مارس

أشار إلى أنه يرغب في مشاركة الدول الحليفة في فتح الممر البحري، قائلاً إن "العديد من الدول، خصوصاً المتضررة، سترسل سفناً حربية".

18 مارس

تساءل ترامب عن مصير مضيق هرمز إذا ما "تم إنهاء النظام الإيراني"، مقترحاً أن تتولى الدول التي تستخدمه مسئولية تأمينه، مضيفاً أن الولايات المتحدة لا تستخدمه.

20 مارس

في أحدث تعليقاته، انتقد دول الناتو التي “تشتكي من ارتفاع أسعار النفط” لكنها "لا ترغب في المساعدة في فتح مضيق هرمز، وهي عملية عسكرية بسيطة".