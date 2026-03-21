نيران الحرب على إيران طالت أسهم الطيران العالمي ملحقة بها خسائر بعشرات مليارات الدولارات

تراجعت القيمة السوقية لشركات الطيران العالمية بنحو 53 مليار دولار، وسط ضغوط بيع مكثفة من المستثمرين الذين يتوقعون مزيدا من الهبوط في أسهم القطاع ما دامت التوترات تتصاعد حول إيران.



وفقا لتقرير نشرته صحيفة "فايننشال تايمز"، واجهت شركات الطيران حول العالم أسوأ أزمة مالية وتشغيلية منذ جائحة "كوفيد-19"، وذلك نتيجة التصعيد العسكري والجيوسياسي في منطقة الشرق الأوسط.

إقرأ المزيد

الدوحة تعلن شرط استئناف إنتاج شركة قطر للطاقة و"التداعيات قد تمتد 5 سنوات"

وأظهرت تحليلات الصحيفة أن القيمة السوقية لأكبر 20 شركة طيران مدرجة في البورصات العالمية فقدت ما يقارب 53 مليار دولار منذ انطلاق العمليات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران، في حين يواصل المستثمرون تعزيز رهاناتهم على استمرار انخفاض قيمة الأسهم، مما يعكس حالة من الترقب والحذر في أسواق المال.

وفي هذا السياق، برزت أسهم شركتي "ويز إير" و"إيزي جيت" كأكثر الأوراق المالية طرحا للبيع خلال تداولات بورصة لندن، ما يشير إلى تحول واضح في سلوك المستثمرين الذين يفضلون الخروج بأقل الخسائر في قطاع الطيران تحسبا لمزيد من التقلبات السلبية.

كما سلط التقرير الضوء على أن شركات النقل الجوي تعمل حاليا على تفعيل خطط طوارئ تشغيلية ومالية، خشية انقطاع إمدادات وقود الطائرات، خاصة أن تكاليف الوقود تمثل نحو ثلث إجمالي مصروفات التشغيل في هذا القطاع.



ومنذ بدء الحرب على إيران قبل ثلاثة أسابيع في 28 فبراير، تضاعف سعر وقود الطيران مرتين متتاليتين، ولا يزال يسجل اتجاها تصاعديا، مما يقضي على ربح الشركات ويؤثر سلبا على توقعات المحللين الماليين وأداء الأسهم في البورصات.