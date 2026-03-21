 المقاومة الإسلامية في العراق تنفذ 27 عملية بالطيران المسير والصواريخ - بوابة الشروق
السبت 21 مارس 2026 5:33 ص القاهرة
المقاومة الإسلامية في العراق تنفذ 27 عملية بالطيران المسير والصواريخ

د ب أ
نشر في: السبت 21 مارس 2026 - 5:13 ص | آخر تحديث: السبت 21 مارس 2026 - 5:13 ص

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم السبت أنها نفذت 27 عملية قصف بالطائرات المسيّرة والصواريخ خلال الساعات الـ24 الماضية في العراق والمنطقة.

وذكر بيان للمقاومة الإسلامية في العراق أنها نفذت "خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سبعًا وعشرين عملية، استُخدمت فيها عشرات الطائرات المسيّرة والصواريخ على قواعد العدو في العراق والمنطقة.

وشهدت الليلة الماضية وفجر اليوم السبت أوسع عملية قصف طالت قاعدة فيكتوريا للدعم اللوجستي للقوات الأمريكية في محيط مطار بغداد الدولي بالطيران المسير وأيضا قاعدة للقوات الأمريكية في أربيل.


