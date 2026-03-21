السعودية تدين القصف الإسرائيلي في جنوب سوريا

أدانت المملكة العربية السعودية بـ"أشدّ العبارات الاعتداء الإسرائيلي السافر الذي استهدف بنى تحتية عسكرية في جنوب الجمهورية العربية السورية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولسيادة سوريا".

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن وزارة الخارجية قولها في بيان لها: "المملكة تشدّد رفضها لهذا الاعتداء السافر، ولانتهاك إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974م، مجددةً دعوتها للمجتمع الدولي لوضع حد لانتهاكات إسرائيل للقوانين والأعراف الدولية".

وأضاف البيان: "وتؤكّد المملكة تضامنها مع الجمهورية العربية السورية ودعمها فيما يصون سيادتها ويحافظ على سلامة ووحدة أراضيها، ويحقق الأمن والاستقرار لها ولشعبها الشقيق".

وكانت إسرائيل أعلنت أمس الجمعة أنها استهدفت "مركز قيادة" ووسائل قتالية في معسكرات عسكرية بجنوب سوريا، وذلك ردا على الأحداث التي وقعت أمس الخميس، "والتي تم خلالها الاعتداء على مواطنين دروز في منطقة السويداء".

وقال الجيش الإسرائيلي إنه هاجم بنية تحتية تابعة لسوريا، ردا على هجمات استهدفت سكان دروز في السويداء، بجنوب سوريا.

وأكد البيان أن الجيش الإسرائيلي لن يسمح "بالمساس بالدروز في سوريا، وسيواصل العمل من أجل حمايتهم".