عراقجي لوكالة كيودو: إيران ​مستعدة للسماح للسفن ​اليابانية بالمرور عبر ⁠هرمز

ونقلت وكالة كيودو ​للأنباء عن عراقجي قوله إن إيران ​مستعدة للسماح للسفن ​اليابانية بالمرور عبر مضيق ⁠هرمز، الذي يعد ​شريانا حيويا لإمدادات ​النفط العالمية.

وقال عراقجي في حديث لوكالة الأنباء اليابانية عبر ​الهاتف أمس الجمعة ​إن طهران بدأت محادثات مع اليابان بشأن ‌إمكانية ⁠فتح مضيق هرمز.

تعتمد اليابان على الشرق الأوسط في حوالي ​95% ⁠من إمداداتها النفطية، وتستورد حوالي ​90% ​من ⁠شحناتها النفطية عبر المضيق، الذي أغلقته طهران ⁠بشكل ​كبير خلال ​الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه على دول حلف "الناتو" المساعدة في ضمان الأمن في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن تلك الدول تحصل على جزء كبير من مواردها الطاقوية عبر ذلك المضيق.



وقال ترامب للصحفيين: "يجب عليها (دول الناتو) المساعدة في تأمين المضيق".

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير شن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية.

وتنفذ إيران ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على المنشآت العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط. وفي الوقت نفسه، توقفت الملاحة فعليا في مضيق هرمز - الممر الرئيسي للإمدادات إلى السوق العالمية للنفط والغاز الطبيعي المسال من دول منطقة الخليج. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الوقود في معظم أنحاء العالم.