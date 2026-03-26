• الذهب تراجع 2 بالمئة إلى 4430 دولارا للأونصة والفضة 5 بالمئة والبلاتين 3 بالمئة متأثرة بتقلبات الأسواق جراء الحرب

واصلت المعادن النفيسة تراجعها مع تصاعد وتيرة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، وسط حديث عن احتمال تهدئة بين واشنطن وطهران.

وفي تعاملات الخميس، تراجع الذهب 2 بالمئة إلى 4430 دولارا للأونصة بحلول الساعة 9.30 ت.غ.

أما الفضة، فسجلت تراجعا في المعاملات الفورية 5 بالمئة، إلى 68 دولار للأونصة.

سلسلة التراجعات شملت أيضا البلاتين الذي سجل انخفاضا 3 بالمئة إلى 1868 دولار للأونصة.

ويأتي تراجع أسعار المعادن النفيسة متأثرة بتقلبات الأسواق جراء الحرب، وذلك على وقع أنباء عن مفاوضات أمريكية إيرانية، وسط نفي من طهران.

وتشهد الأسواق العالمية تقلبات كبيرة نتيجة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ما أسهم في ارتفاع أسعار النفط ومستويات التضخم.

ويتخوف المستثمرون من تفاقم حالة عدم اليقين بسبب استهداف منشآت طاقة في دول خليجية وإيران، فضلا عن مخاوف عالمية من تعرض منشآت الطاقة في إيران لقصف أمريكي إسرائيلي خلال العدوان المتواصل منذ 28 فبراير الماضي، ما قد يحدث أضرارا اقتصادية وبيئية كبيرة على دول المنطقة.

وتسبب عدوان إسرائيل والولايات المتحدة على إيران في ارتفاع أسعار النفط، خصوصا مع تصاعد الصراع، وإعلان طهران في 2 مارس الجاري تقييد حركة الملاحة بمضيق هرمز.

وأدى تقييد حركة الملاحة بالمضيق، الذي يمر منه يوميا 20 مليون برميل، إلى زيادة تكاليف الشحن والتأمين وارتفاع أسعار النفط، ما أثار مخاوف من تداعيات اقتصادية عالمية.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيرات باتجاه إسرائيل.