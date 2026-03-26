قناة إسرائيل 24: حزب الله أطلق 600 صاروخ ومسيرة في 24 ساعة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد إعلام إسرائيلي، الخميس، بأن "حزب الله"، أطلق نحو 600 صاروخ ومسيرة خلال 24 ساعة غالبيتها على الجيش الإسرائيلي في جنوبي لبنان.

وقالت قناة إسرائيل 24 (خاصة): "أطلق حزب الله حوالي 600 صاروخ وقذيفة هاون ومسيرة على الأراضي الإسرائيلية وجنود الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان".

وأضافت أن "أكثر من نصف الإطلاقات كانت موجهة نحو قوات المناورة" في جنوبي لبنان.

والأربعاء، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في إفادة رسمية، إن "حزب الله" أطلق خلال الحرب الحالية أكثر من 3500 صاروخ وقذيفة وطائرة مسيرة تجاه إسرائيل.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتل عسكري في اشتباك بجنوبي لبنان، الذي يتعرض لعدوان منذ 2 مارس الجاري.

وهذا هو الجندي الثالث الذي يعلن الجيش مقتله في جنوبي لبنان منذ 2 مارس الجاري، بينما لا يعلن عادة عن المصابين.

في السياق ذاته، تحدثت قناة "إسرائيل 24"، عن إصابة جنديين إسرائيليين آخرين في جنوبي لبنان.

وقالت: "أصيب جندي من الجيش الإسرائيلي بجروح خطيرة أمس (الأربعاء) نتيجة قذائف هاون على القوات داخل الأراضي اللبنانية، وخلال الليل أصيب ضابط بشكل متوسط نتيجة شظايا من نيران قواتنا".

من جهته، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان ثان: "تواصل قوات لواء غولاني بقيادة الفرقة 36 تنفيذ عمليات برية مركّزة لتوسيع منطقة التأمين المتقدمة في جنوب لبنان".

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "في إطار النشاط دمّرت القوات نحو 200 بنية تحتية تابعة لحزب الله وعثرت على وسائل قتالية وقضت على عناصر من حزب الله".

ولم يتسن التأكد عبر مصادر مستقلة من خسائر الجيش الإسرائيلي، إذ تفرض تل أبيب تكتما شديدا على خسائرها.

واتسعت رقعة الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران إقليميا لتشمل لبنان، بعد أن بدأت واشنطن وتل أبيب في 28 فبراير الماضي عدواناً متواصلاً على إيران أسفر عن مئات القتلى بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي، وإصابة الآلاف.

وهاجم "حزب الله"، حليف إيران، موقعا عسكريا إسرائيليا في 2 مارس الجاري، ردا على اعتداءات تل أبيب المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار منذ نوفمبر 2024، واغتيال خامنئي.

وبدأت إسرائيل، في اليوم ذاته، عدوانا جديدا على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، كما شرعت في 3 مارس في توغل بري محدود بالجنوب.

وأسفر عدوان إسرائيل على لبنان عن 1094 قتيلا و3 آلاف و119 جريحا وأكثر من مليون نازح، وفقا للسلطات اللبنانية.