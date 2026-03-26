كوستاريكا توافق على استقبال 25 مهاجرا مرحلين من أمريكا أسبوعيا

أعلنت كوستاريكا اليوم الخميس، موافقتها على استقبال 25 مهاجرا ممن تقوم واشنطن بترحيلهم أسبوعيا، وذلك في إطار اتفاقية تدعم سياسة إدارة ترامب الجديدة ترحيل المهاجرين إلى ما يعرف بـ"الدول الثالثة".

وبهذا تنضم الدولة الواقعة في قارة أمريكا الوسطى إلى قائمة متزايدة من الدول في أفريقيا والأمريكتين قامت بالتوقيع على اتفاقات مثيرة للجدل، غالبا ما تحاط بالسرية، مع الولايات المتحدة تقضي بقبول مهاجرين مرحلين من بلدان أخرى.

وتأتي هذه الاتفاقات في ظل ضغوط يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على حكومات مختلفة لمساعدته في تنفيذ أجندته.

وفي حالات كثيرة، يجد مهاجرون كانوا يأملون في التقدم بطلب لجوء داخل الولايات المتحدة أنفسهم عالقين داخل "فراغ قانوني" بدول لا يتحدثون بلغتها.

ومن بين الدول التي وافقت على استقبال مهاجرين من دول ثالثة: جنوب السودان وهندوراس ورواندا وجويانا، بالإضافة إلى عدة جزر في منطقة البحر الكاريبي مثل دومينيكا وسانت كيتس ونيفيس.