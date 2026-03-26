مسئول إيراني لـ«رويترز»: المقترح الأمريكي لإنهاء الحرب أحادي وغير عادل

وصف مسئول إيراني رفيع المستوى، في تصريح لوكالة رويترز، اليوم الخميس، المقترح الأمريكي لإنهاء نحو أربعة أسابيع من القتال بأنه "أحادي الجانب وغير عادل".

وأوضح المسئول ‌أن المقترح، الذي نقلته باكستان إلى طهران، "خضع لمراجعة دقيقة مساء الأربعاء من قبل مسئولين إيرانيين رفيعي المستوى وممثل المرشد الأعلى الإيراني".

وأشار المسئول إلى أن المقترح يفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات النجاح ولا يخدم سوى المصالح الأمريكية والإسرائيلية، مضيفا أنه إذا سادت الواقعية في واشنطن، "فربما يُمكن إيجاد سبيل للمضي قدما" في حل الأزمة.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض: "أمامهم الآن فرصة، أي (أمام) إيران، للتخلي نهائيا عن طموحاتهم النووية والانخراط في مسار جديد. سنرى إن كانوا يرغبون في ذلك. إن لم يرغبوا، فسنكون أسوأ كوابيسهم. في هذه الأثناء، سنواصل سحقهم".

وجاءت تصريحاته في ظل تزايد الخسائر الاقتصادية والإنسانية الناجمة عن الصراع، مع انتشار نقص الوقود في جميع أنحاء العالم، مما دفع الشركات والدول إلى بذل جهود حثيثة لاحتواء التداعيات.

وأكد المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، أن الولايات المتحدة أرسلت "قائمة عمل من 15 بندا" كأساس للمفاوضات لإنهاء الحرب، مضيفا أن هناك مؤشرات على اهتمام طهران بالتوصل إلى اتفاق.

وقال وزير الخارجية الباكستاني إن "محادثات غير مباشرة" تجري بين الولايات المتحدة وإيران عبر رسائل تنقلها إسلام آباد، مع دعم دول أخرى، من بينها تركيا ومصر، لجهود الوساطة.