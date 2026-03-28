رد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، على استمرار ارتفاع أسعار الطماطم ووصول الكيلو إلى 65 و 70 جنيها.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «كل الناس» المذاع عبر «MBC مصر» إن جميع المنتجات الزراعية متوفرة ولا توجد معوقات في الإنتاج، مُرجعا التحركات السعرية الحالية إلى انتهاء مواسم زراعية وبداية أخرى، فضلا عن تأثيرات عدم استقرار الحالة الجوية وتغير المناخ الذي طرأ مؤخرا وأدى لقلة المعروض.

وأكد أن بدء الموسم الجديد خلال 10 إلى 15 يوما، من شأنه أن يوفر إتاحة أكبر داخل الأسواق، ويقود إلى حالة من الاستقرار والانخفاض التدريجي في الأسعار.

وأضاف أن الشعبة تنسق مع وزارة التموين والمنافذ الحكومية مثل «كلنا واحد» لضخ كميات كبيرة من السلع في المجمعات الاستهلاكية لإحداث توازن سعري، لافتا إلى توفير الطماطم بسعر 21.5 جنيه داخل المجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين.

وأرجع أحد أسباب الأزمة إلى تراجع الفلاحين عن زراعة مساحات كبيرة في هذا التوقيت من العام الماضي نتيجة تدني أسعار الطماطم حينها.

وشدد على أن المشكلة «مؤقتة» وستعود الأمور لمعدلاتها الطبيعية كما حدث في الماضي مع البطاطس.