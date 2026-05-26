مصرع شاب وإصابة 5 آخرين في حادث تصادم بين 4 دراجات نارية بالفيوم

لقي شاب مصرعه، فيما أُصيب 5 آخرون، إثر وقوع حادث تصادم بين 4 دراجات نارية على طريق الروضة – طامية الزراعي بمحافظة الفيوم. وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما أودعت الجثة بالمشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم قد تلقت إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين 4 دراجات نارية على طريق الروضة – طامية الزراعي، ووجود حالة وفاة وعدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين مصرع الشاب فاروق إيهاب متأثرًا بإصابته الناتجة عن الحادث.

كما أسفر الحادث عن إصابة كل من: عماد فتحي بكر، 18 عامًا، وبلال محمود من العزيزية، وأحمد إيهاب فاروق من قرية الروضة، ومحمد علي عبد الباقي، 22 عامًا، بالإضافة إلى شخص مجهول الهوية، بإصابات متفرقة بالجسد.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما جرى نقل الجثمان إلى المشرحة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي باشرت التحقيق.