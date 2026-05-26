مقتل 7 بينهم طفلان وجرح 15 آخرين إثر الهجمات الأوكرانية في دونيتسك

أعلن حاكم جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشيلين، مقتل 7 بينهم طفلان، وإصابة 15 بينهم 4 أطفال إثر الهجمات الأوكرانية على مناطق متفرقة من الجمهورية خلال الساعات الماضية.



جاء ذلك في منشور لبوشيلين عبر قناته على "تلغرام"، حيث كتب: "سبعة أشخاص، بينهم طفلان، لقوا حتفهم، كما أصيب 15 شخصا آخرون، من بينهم 4 أطفال، اليوم بسبب عدوان كييف".

وأسفرت الهجمات الأوكرانية عن مقتل عائلة مكونة من 4 أشخاص، بينهم طفلان، إثر هجوم بطائرة بدون طيار استهدف سيارة "نيفا" في مدينة غورلوفكا. كما قُتل شخص واحد في ماكييفكا، وشخص آخر في ديبلتسيفو، وشخص ثالث في سافيلييفكا (التابعة لمنطقة ديبالتسيفو الحضرية).

في غورلوفكا، أصيب 8 أشخاص، بينهم 3 مسعفين. وأصيب شخص واحد في كل من إناكييفو ودونيتسك وسيليدوفو وبانتيليمونوفكا. وفي فاسيلييفكا (منطقة ستاروبيشيفسكوي)، أصيب شخصان.

وتضررت 4 منازل، و4 منشآت بنية تحتية، بالإضافة إلى معدات خاصة، وحافلة، و3 سيارات ركاب.

يأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه الضربات الأوكرانية بطائرات بدون طيار على العمق الروسي، فيما تواصل القوات الروسية تقدمها على جبهات القتال.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد صرّح في 9 مايو بأن النزاع "يتجه نحو نهايته"، لكن وتيرة الهجمات لا تزال مرتفعة.