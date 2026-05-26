السعودية: 20 الف ريال وترحيل المتسللين للحج ومنعهم من دخول المملكة 10 سنوات

شددت وزارة الداخلية السعودية اليوم الاثنين، على أنه ستُطَبَّق غرامة مالية تصل إلى 20 الف ريال بحق من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح، وترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات، وذلك ابتداءً من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة.

وأهابت وزارة الداخلية، في بيان لها ، اليوم الاثنين، بالجميع الالتزام بالتعليمات المنظمة لموسم حج هذا العام (1447هـ) والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق أمن وسلامة ضيوف الرحمن، وأن مخالفة ذلك يعرض مرتكبيها للعقوبات النظامية.

ودعت إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفيها .

وضبطت قوات أمن الحج مقيمًا من الجنسية المصرية لنقله (3) مقيمين من الجنسية نفسها مخالفين لأنظمة وتعليمات الحج بمحاولة الدخول للعاصمة المقدسة دون الحصول على تصريح بالحج، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم ، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

كما ضبطت قوات أمن الحج (22) وافدًا من الجنسيتين الأوزبكية والطاجيكية لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج عبر الطرق الترابية والأودية، ومحاولة دخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح بالحج، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وبحسب واس اليوم الاثنين ، ضبطت قوات أمن الحج مقيمين من الجنسية السنغالية، و(9) وافدين من الجنسيات الأوزبكية والجزائرية والإندونيسية لمخالفتهم أنظمة وتعليمات الحج عبر الطرق الترابية والأودية، ومحاولة دخول العاصمة المقدسة والبقاء فيها دون الحصول على تصريح بالحج، وتم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم .