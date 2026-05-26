رفع أمر إخلاء عن بعض السكان قرب خزان كيميائي متضرر في كاليفورنيا

رفع مسؤولو الطوارئ، يوم الاثنين، أمر الإخلاء عن بعض السكان الذين يعيشون بالقرب من خزان متضرر يحتوي على مواد كيميائية خطرة في جنوب ولابة كاليفورنيا الأمريكية، وذلك بعد أن انخفضت درجات الحرارة داخل الخزان بما يكفي لإزالة خطر حدوث انفجار كارثي.

وقالت السلطات الأمريكية خلال مؤتمر صحفي إنه لم يعد هناك خطر حدوث انفجار كارثي للخزان الذي يحتوي على مادة ميثيل ميثاكريلات في منشأة "جي كيه إن إيروسبيس ترانسبارنسي سيستمز" في جاردن جروف قرب لوس أنجليس.

وكانت السلطات قد أمرت نحو 50 ألف من سكان جاردن جروف بإخلاء منازلهم يوم الجمعة بعد أن ارتفعت حرارة الخزان وتراكم الضغط داخله. وأدى اكتشاف تشقق في الخزان يوم الأحد إلى انخفاض درجة الحرارة الداخلية، مما أزال خطر حدوث انفجار كارثي، بحسب ما قالت السلطات يوم الاثنين.

ولا يزال الخزان، الذي يحتوي على ما بين ستة آلاف وسبعة آلاف جالون (22 ألفا و700 إلى 26 ألفا و500 لتر) من مادة ميثيل ميثاكريلات، يبرد يوم الاثنين، وبدأ الغاز يتحول إلى سائل، مما خفف الضغط على الحاوية.