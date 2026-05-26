ترامب: اليورانيوم الإيراني المُخصب سيتم تدميره

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين إن اليورانيوم المُخصب الإيراني سيتم إما نقله إلى الولايات المتحدة لتدميره أو تدميره في مكان آخر، مع استمرار المفاوضات بشأن إطار اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران.

وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال" أن اليورانيوم المخصب سيتم إما تسليمه "فورا" إلى الولايات المتحدة وتدميره هناك، أو تدميره في موقعه أو في مكان آخر مناسب بالتنسيق مع طهران.

وأضاف ترامب أن العملية يجب أن تتم بحضور "لجنة الطاقة الذرية أو ما يعادلها". ولم يتضح في البداية ما إذا كان يقصد وكالة أمريكية أو ربما الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي مقرها في فيينا.

كما لم يتضح ما إذا كان ترامب يصف الوضع الحالي للمفاوضات، أم أنه يطرح مطلبا أمريكيا ضمن المحادثات، أم أنه يشير إلى نقطة تم الاتفاق عليها بالفعل ضمن صفقة محتملة.

ويعد مستقبل مخزون طهران الذي يقدّر بنحو 400 كيلوجرام من اليورانيوم عالي التخصيب نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات. وكان ترامب قد قال يوم السبت إن إطار اتفاق قد جرى التفاوض عليه "إلى حد كبير".

ودخلت الحرب بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران مرحلة التصعيد في 28 فبراير/شباط.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إنه وترامب اتفقا خلال مكالمة هاتفية في الليلة السابقة على أن أي اتفاق نهائي مع إيران يجب أن يقضي على التهديد النووي.

وأضاف نتنياهو أن ذلك يعني ضرورة تفكيك منشآت تخصيب اليورانيوم الإيرانية ونقل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب خارج البلاد.