لافروف يبلغ روبيو ببدء ضربات روسية متواصلة على أهداف عسكرية في كييف

أجرى وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، محادثات هاتفية مع نظيره الأمريكي ماركو روبيو، حسبما أعلنت الخارجية الروسية، اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني إن لافروف أجرى محادثات هاتفية مع روبيو، وأبلغ الجانب الأمريكي ببدء القوات المسلحة الروسية شن ضربات منتظمة على منشآت تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في كييف، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأكد البيان: "بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أبلغ سيرجي لافروف الجانب الأمريكي رسميا أنه ردا على الهجمات الإرهابية المستمرة التي يشنها نظام كييف ضد المدنيين والمنشآت المدنية على الأراضي الروسية، فإن القوات المسلحة الروسية تبدأ بشن ضربات منتظمة ومتواصلة على منشآت في كييف تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، فضلًا عن مراكز صنع القرار ذات الصلة".

وأضافت وزارة الخارجية الروسية في بيان على موقعها الرسمي: "تبادل وزيرا الخارجية التقييمات بشأن المبادرات الدبلوماسية لتجاوز الأزمة في مضيق هرمز وفيما يتعلق بالوضع المحيط بكوبا".